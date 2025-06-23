Хабиб Нурмагомедов: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими»

Он и абсолютно лучший на сегодняшний день боец UFC Ислам Махачев приехали в Баку на исторический турнир, где они секундировали Тагира Уланбекова. Подопечный Нурмагомедова одержал победу над казахом Азатом Максумом.

Помимо это, гости посетили базу футбольного клуба «Карабах», побывали в Seа Breeze, пообщались с Эмином Агаларовым, Аднаном Ахмедзаде, азербайджанскими министрами и президентом UFC Даной Уайтом.

По итогам визита Хабиб Нурмагомедов написал в Instagram: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими».