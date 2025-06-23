Дедушка по расчету?

Дедушки бывают разными. Кто-то вяжет носки, водит внуков в зоопарк и прячет для них конфеты в кармане халата. А есть и такие, кто объявляет о существовании внуков только из глубоко рассчитанных, стратегических соображений. Семь лет Владимир Путин молчал о том, что является счастливым дедушкой. Семь лет на эту тему не было ни звука, ни полуслова - только глухое молчание и охрана как у сверхсекретного оружия. Его внуки были спрятаны так глубоко, что их бы не нашёл даже Google Maps. Но вот настал Петербургский экономический форум — и сердце сурового российского президента наконец дрогнуло. На глазах у иностранных журналистов и местных пропагандистов Владимир Путин внезапно сообщил ошеломляющую новость: оказывается, у него не только есть внучка, но она еще бегло говорит по-китайски. С учительницей из Пекина, которая обучает ее дистанционно.

Этот трогательный рассказ был подан с интонацией PR-бомбы: мол, смотрите, даже мои генетические наследники уже свободно общаются на языке Конфуция и Лао Цзы. И не беда, что в России, где насчитывается 16 миллионов школьников, китайский язык учат только 17 тысяч. Главное, что этим языком владеет внучка президента Путина. В откровении российского лидера важно все. И пол внучки (это впервые!), и национальность ее учительницы, и намёк на глобальную роль семьи Путина в укреплении российско-китайской дружбы. Раньше, как признался президент России, он не хотел, чтобы его внуки «выросли голубыми кровями», но теперь, похоже, не против, чтобы они выросли красными звёздами. Официально у президента РФ две дочери от жены, с которой он много лет в разводе. Обе – научные светила с разными фамилиями и чуть ли не мистическими биографиями. И вот теперь мир узнал о внучке президента, представленной в форме политического плаката – этакая живая реклама новой восточной ориентации России. Забавно, как внезапно Владимир Владимирович открыл семейный альбом, чтобы доказать Си Цзиньпину: «Смотри, у меня ведь не только нефть и газ, но и лингвистически прокачанные потомки!» Так что, на следующей встрече с товарищем Си президент РФ вполне может вытащить из китайского портфеля своей внучки её сочинение «Мой дедушка — лидер глобального Юга».