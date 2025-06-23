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Дедушка по расчету?

наше поле зрения
Айдын Керимов, автор haqqin.az
02:45 617

Дедушки бывают разными. Кто-то вяжет носки, водит внуков в зоопарк и прячет для них конфеты в кармане халата. А есть и такие, кто объявляет о существовании внуков только из глубоко рассчитанных, стратегических соображений.

Семь лет Владимир Путин молчал о том, что является счастливым дедушкой. Семь лет на эту тему не было ни звука, ни полуслова - только глухое молчание и охрана как у сверхсекретного оружия. Его внуки были спрятаны так глубоко, что их бы не нашёл даже Google Maps.

Но вот настал Петербургский экономический форум — и сердце сурового российского президента наконец дрогнуло. На глазах у иностранных журналистов и местных пропагандистов Владимир Путин внезапно сообщил ошеломляющую новость: оказывается, у него не только есть внучка, но она еще бегло говорит по-китайски. С учительницей из Пекина, которая обучает ее дистанционно.

Семь лет Владимир Путин молчал о том, что является счастливым дедушкой

Этот трогательный рассказ был подан с интонацией PR-бомбы: мол, смотрите, даже мои генетические наследники уже свободно общаются на языке Конфуция и Лао Цзы. И не беда, что в России, где насчитывается 16 миллионов школьников, китайский язык учат только 17 тысяч. Главное, что этим языком владеет внучка президента Путина.

В откровении российского лидера важно все. И пол внучки (это впервые!), и национальность ее учительницы, и намёк на глобальную роль семьи Путина в укреплении российско-китайской дружбы. Раньше, как признался президент России, он не хотел, чтобы его внуки «выросли голубыми кровями», но теперь, похоже, не против, чтобы они выросли красными звёздами.

Официально у президента РФ две дочери от жены, с которой он много лет в разводе. Обе – научные светила с разными фамилиями и чуть ли не мистическими биографиями. И вот теперь мир узнал о внучке президента, представленной в форме политического плаката – этакая живая реклама новой восточной ориентации России.

Забавно, как внезапно Владимир Владимирович открыл семейный альбом, чтобы доказать Си Цзиньпину: «Смотри, у меня ведь не только нефть и газ, но и лингвистически прокачанные потомки!» Так что, на следующей встрече с товарищем Си президент РФ вполне может вытащить из китайского портфеля своей внучки её сочинение «Мой дедушка — лидер глобального Юга».

Забавно, как внезапно Владимир Владимирович открыл семейный альбом, чтобы доказать Си Цзиньпину: «Смотри, у меня ведь не только нефть и газ, но и лингвистически прокачанные потомки!»

Практически все, кто наблюдал за выступлением Путиным на Петербургском экономическом форуме, обратили внимание на то, как он впервые за долгое время продемонстрировал не только привычные уже броню и холод характера, но и немного растерянную улыбку старческого умиления. Что на фоне ожесточённой битвы Российской Федерации за экономическое выживание выглядело довольно странно. Все равно, что подавать гостю тарелку борща, будучи в каске, бронежилете и с автоматом, закинутым за спину.

Так что же это было? Искреннее признание деда, которого распирает гордость за успехи любимой внучки, или очередной ход геополитического шахматиста, при котором даже семейные чувства являются частью стратегического плана?

Ответ, вероятно, мы узнаем, когда правнучка Путина  — в честь следующего союзника России — начнёт вести TikTok на вьетнамском языке.

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