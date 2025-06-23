Иранские женщины не смирились

Газа (Палестина). Израиль ударит по лагерю беженцев Бурейдж
Беэр-Шева (Израиль). Последствия удара иранской ракеты
Тегеран (Иран). Марш протеста женщин против израильских атак
Львов (Украина). Подростки принимают участие в военных учениях
Гравлин (Франция). Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, чтобы остановить небольшие лодки, перевозящие их в Великобританию
Берлин (Германия). Акция протеста, в ходе которой участники устроили массовый заплыв в реке Шпрее, выражая таким образом несогласие с действующим запретом на купание
Ахмедабад (Индия). Массовое занятие йогой в Международный день йоги