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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Иранские женщины не смирились

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:00 481

Газа (Палестина). Израиль ударит по лагерю беженцев Бурейдж

Беэр-Шева (Израиль). Последствия удара иранской ракеты

Тегеран (Иран). Марш протеста женщин против израильских атак

Львов (Украина). Подростки принимают участие в военных учениях

Гравлин (Франция). Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, чтобы остановить небольшие лодки, перевозящие их в Великобританию

Берлин (Германия). Акция протеста, в ходе которой участники устроили массовый заплыв в реке Шпрее, выражая таким образом несогласие с действующим запретом на купание

Ахмедабад (Индия). Массовое занятие йогой в Международный день йоги

Иран отвечает Израилю протестами
Иран отвечает Израилю протестами объектив haqqin.az
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Дедушка по расчету? наше поле зрения
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Ненадежный союзник ненадежного Ирана
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Иранские женщины не смирились
Иранские женщины не смирились объектив haqqin.az
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Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление срочно в номер
22 июня 2025, 23:34 5193
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие наша аналитика
22 июня 2025, 21:07 5090
Цена на нефть бьет рекорды
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МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо
МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо обновлено 23:42
22 июня 2025, 23:42 9181
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая главная тема
22 июня 2025, 22:35 4684
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты обновлено 23:14
22 июня 2025, 23:14 31141

ЭТО ВАЖНО

Иран отвечает Израилю протестами
Иран отвечает Израилю протестами объектив haqqin.az
03:17 216
Дедушка по расчету?
Дедушка по расчету? наше поле зрения
02:45 619
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
22 июня 2025, 21:30 5347
Иранские женщины не смирились
Иранские женщины не смирились объектив haqqin.az
03:00 482
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление срочно в номер
22 июня 2025, 23:34 5193
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие
Иран может упереться хуже Украины. Персы и славяне - другие наша аналитика
22 июня 2025, 21:07 5090
Цена на нефть бьет рекорды
Цена на нефть бьет рекорды
02:39 788
Хабиб Нурмагомедов: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими»
Хабиб Нурмагомедов: «Азербайджан, большое спасибо! Эти дни были потрясающими» фото
02:00 1046
МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо
МАГАТЭ не может оценить ущерб в Фордо обновлено 23:42
22 июня 2025, 23:42 9181
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая
К сведению американцев: после 22 июня наступает 9 мая главная тема
22 июня 2025, 22:35 4684
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты обновлено 23:14
22 июня 2025, 23:14 31141
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