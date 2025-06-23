Иран готовит наступление

Поддерживаемые Ираном вооруженные формирования готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и, возможно, Сирии, утверждает New York Times со ссылкой на американских военных и сотрудников разведки.

"Американские военные и сотрудники разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном вооруженные формирования готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии в ответ на удары США по Ирану", - говорится в материале издания.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.