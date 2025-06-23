Иран отвечает Израилю протестами

Вашингтон (США). Дональд Трамп в момент атаки по ядерным объектам Ирана
Тегеран (Иран). Протесты против израильских бомбардировок
Тель-Авив (Израиль). Спасатели работают на месте ракетного удара со стороны Ирана
Газа (Палестина). Гуманитарная катастрофа в Газе
Дамаск (Сирия). Террорист-смертник устроил взрыв внутри православной церкви Святого Ильи. Погибли не менее 20 человек
Найроби (Кения). Протесты после убийства блогера Альберта Ойванга в полицейском участке
Стамбул (Турция). Луна над Царьградом