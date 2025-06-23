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Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли

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Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
04:50 207

По всей территории Ирана в результате чрезмерной откачки подземных вод, прежде всего, на нужды сельского хозяйства, земля стремительно — до 30 сантиметров в год — уходит вниз.

Последствия этой незаметной, но разрушительной геологической трансформации уже ощущаются: рушатся здания, повреждается транспортная и коммунальная инфраструктуры, а государственные власти не предпринимают решительных мер.

Судя по результатам исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, Иран — одна из стран, наиболее пострадавших от неконтролируемой эксплуатации водоносных горизонтов. Вместе с Исламской Республикой в этот список входят Индонезия, Узбекистан, Коста-Рика и Филиппины. Наиболее пострадавшие регионы — Тегеран, Исфахан, Керман, Варамин и Рафсанджан, которые страдают от засух, вызванных изменением климата и неконтролируемым водопользованием.

Последствия этой незаметной, но разрушительной геологической трансформации уже ощущаются: рушатся здания, повреждается транспортная и коммунальная инфраструктуры

В Иране уже зафиксированы случаи провалов грунта в аэропортах, на шоссе и железных дорогах. Недавно в Кашане воронки поглотили автомобили, вызвав общественное беспокойство. При этом проседание происходит не резко, а постепенно. Что, по мнению экспертов, мешает воспринимать его, как немедленную угрозу.

«Это не землетрясение и не наводнение, - объясняет Амир Агакочак, профессор Калифорнийского университета. - Оно не драматично с первого взгляда, поэтому его игнорируют».

Эту точку зрения поддерживает и профессор Шида Дашти из Университета Колорадо, который утверждает: «Даже слабое землетрясение в Иране может нанести серьёзный ущерб зданиям, уже ослабленным проседанием».

Иран расположен на множестве тектонических разломов и является географической точкой регулярных землетрясений. В сочетании с оседанием земли это значительно увеличивает потенциальный ущерб. По данным Reviews of Geophysics, более 90 процентов подземных вод используется в сельском хозяйстве. В таких центральных районах, как Варамин и Рафсанджан, где активно выращиваются фисташки (их экспорт приносит Ирану до миллиарда долларов в год – ред.), водоносные горизонты истощены почти полностью.

Иран расположен на множестве тектонических разломов и является географической точкой регулярных землетрясений

Профессор Фаршид Вахадифард из Университета Тафтса отмечает, что причина не только в климате, но и в нерегулируемом бурении скважин, а также в отсутствии контроля и политической воли: «Если всё продолжится, водная безопасность Ирана окажется под угрозой, а масштабы проседания будут только расти».

Несмотря на серьезность ситуации, власти Ирана в основном молчат. По словам исследователей, оседание земли остается вне зоны внимания в национальном планировании и не воспринимается, как приоритетная угроза, что является частью более широкой проблемы: идеологическая изоляция Исламской Республики и внутренние кризисы не позволяют уделять внимание долгосрочной устойчивости — будь то в воде, туризме или экологии.

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