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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Россия стреляет, Украина отражает

05:22 672

Российские войска вновь подвергли украинскую столицу ракетному обстрелу.

По сообщениям украинских СМИ, ПВО отразила атаку российских Искандеров на Киев.

Жертв и раненых нет.

Россия стреляет, Украина отражает
Россия стреляет, Украина отражает
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