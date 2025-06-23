Россия стреляет, Украина отражает

Российские войска вновь подвергли украинскую столицу ракетному обстрелу.
По сообщениям украинских СМИ, ПВО отразила атаку российских Искандеров на Киев.
Жертв и раненых нет.
Российские войска вновь подвергли украинскую столицу ракетному обстрелу.
По сообщениям украинских СМИ, ПВО отразила атаку российских Искандеров на Киев.
Жертв и раненых нет.
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