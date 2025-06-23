Иран не усвоил урок

В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли масштабные авиаудары по ключевым ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Операция, получившая название Midnight Hammer, стала крупнейшей в истории применения стратегических бомбардировщиков B 2. С воздуха были сброшены 14 бомб GBU 57 (30-тонных «bunker buster»), рассчитанных на пробитие глубоко укреплённых подземных целей. Дополнительно с подводной лодки были выпущены более 20 ракет Tomahawk.

Основной целью стал подземный центр в Фордо, который, по заявлениям Пентагона, «уничтожен полностью». Также серьёзные разрушения зафиксированы в Натанце и Исфахане. Иран официально заявил, что повреждения «незначительные», однако на месте зафиксированы перебои со связью, отключения электричества и движение техники спасателей. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало радиационных выбросов.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию «военным триумфом» и предупредил, что удары продолжатся, если Иран не пойдёт на уступки. Тегеран назвал случившееся «гнусным преступлением» и заявил о прекращении всех дипломатических контактов с США.

Министр здравоохранения и медицинского образования исламской республики Мохаммад Реза Зафарганди утверждает, что гражданам не грозит опасность с точки зрения воздействия ядерной радиации. По его словам, Натанз, Фордо и другие объекты, подвергшиеся атакам, в основном являются объектами обогащения. Максимальный радиус действия токсичных газов от взрывов составляет 50–100 метров, за пределами этого радиус не вызывает никаких проблем, отметил Зафарганди.