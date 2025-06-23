USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Иран не усвоил урок

10:00 905

Тегеран продолжит обогащать уран «в мирных целях», несмотря на «внешнее давление», заявили в иранском МИД.

В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли масштабные авиаудары по ключевым ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Операция, получившая название Midnight Hammer, стала крупнейшей в истории применения стратегических бомбардировщиков B 2. С воздуха были сброшены 14 бомб GBU 57 (30-тонных «bunker buster»), рассчитанных на пробитие глубоко укреплённых подземных целей. Дополнительно с подводной лодки были выпущены более 20 ракет Tomahawk.

Основной целью стал подземный центр в Фордо, который, по заявлениям Пентагона, «уничтожен полностью». Также серьёзные разрушения зафиксированы в Натанце и Исфахане. Иран официально заявил, что повреждения «незначительные», однако на месте зафиксированы перебои со связью, отключения электричества и движение техники спасателей. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало радиационных выбросов.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию «военным триумфом» и предупредил, что удары продолжатся, если Иран не пойдёт на уступки. Тегеран назвал случившееся «гнусным преступлением» и заявил о прекращении всех дипломатических контактов с США.

Министр здравоохранения и медицинского образования исламской республики Мохаммад Реза Зафарганди утверждает, что гражданам не грозит опасность с точки зрения воздействия ядерной радиации. По его словам, Натанз, Фордо и другие объекты, подвергшиеся атакам, в основном являются объектами обогащения. Максимальный радиус действия токсичных газов от взрывов составляет 50–100 метров, за пределами этого радиус не вызывает никаких проблем, отметил Зафарганди.

«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
10:15 215
Иран не усвоил урок
Иран не усвоил урок
10:00 906
Россия стреляет, Украина отражает
Россия стреляет, Украина отражает
05:22 3605
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли наш комментарий
04:50 8189
Иран готовит наступление
Иран готовит наступление обновлено: 04:56
04:56 10300
Теперь главное: устоит ли Тегеран?
Теперь главное: устоит ли Тегеран? главная тема
22 июня 2025, 21:52 5763
Иран отвечает Израилю протестами
Иран отвечает Израилю протестами объектив haqqin.az
03:17 4074
Дедушка по расчету?
Дедушка по расчету? наше поле зрения
02:45 5832
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
22 июня 2025, 21:30 7301
Иранские женщины не смирились
Иранские женщины не смирились объектив haqqin.az
03:00 6322
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление срочно в номер
22 июня 2025, 23:34 9593

ЭТО ВАЖНО

«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
10:15 215
Иран не усвоил урок
Иран не усвоил урок
10:00 906
Россия стреляет, Украина отражает
Россия стреляет, Украина отражает
05:22 3605
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли наш комментарий
04:50 8189
Иран готовит наступление
Иран готовит наступление обновлено: 04:56
04:56 10300
Теперь главное: устоит ли Тегеран?
Теперь главное: устоит ли Тегеран? главная тема
22 июня 2025, 21:52 5763
Иран отвечает Израилю протестами
Иран отвечает Израилю протестами объектив haqqin.az
03:17 4074
Дедушка по расчету?
Дедушка по расчету? наше поле зрения
02:45 5832
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
22 июня 2025, 21:30 7301
Иранские женщины не смирились
Иранские женщины не смирились объектив haqqin.az
03:00 6322
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление срочно в номер
22 июня 2025, 23:34 9593
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться