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AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч

10:07 271

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL возобновляет выполнение регулярных рейсов в Ургенч, Узбекистан. Первый рейс состоится 2 августа.

Как сообщили в пресс-службе AZAL, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

Ургенч — город с уникальной атмосферой и колоритом, привлекающий внимание путешественников. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для комфортных поездок.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении, кассах AZAL, а также у аккредитованных агентств.

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