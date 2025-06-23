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28 азербайджанских университетов вошли в престижный мировой рейтинг THE Impact 2025

10:14 145

Опубликованы результаты рейтинга "THE Impact 2025" от агентства "Times Higher Education" (THE), одной из самых авторитетных рейтинговых организаций в мире.

Этот рейтинг оценивает деятельность университетов по 18 категориям, включающим 17 направлений, основанных на Целях устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, а также общий рейтинг.

В этом году число азербайджанских университетов, представленных в данном рейтинге, значительно возросло — с 18 до 28. Это означает увеличение в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Из 28 упомянутых университетов 25 вошли в общий рейтинговый список.

Количество азербайджанских университетов, включенных в рейтинг, составляет примерно 60% от всех действующих высших учебных заведений в стране. Для сравнения, этот показатель в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии в среднем варьируется от 5% до 35%. В этом контексте результаты Азербайджана заслуживают особого внимания как на региональном, так и на международном уровне.

Азербайджанские вузы занимают лидирующие позиции

Бакинский государственный университет и Университет Хазар показали самые высокие результаты по стране в общем рейтинге, заняв позиции в диапазоне 401–600. Азербайджанский государственный экономический университет и Бакинская высшая школа нефти расположились на втором месте по стране в общем рейтинге (диапазон 801-1000).

В целом, Азербайджан сохраняет позицию регионального лидера по 5 ЦУР в этом рейтинге. В частности, по ЦУР 1 – Ликвидация нищеты и ЦУР 10 – Сокращение неравенства азербайджанские университеты вошли в ТОП-60 по миру.

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