«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 получил через посредника тревожное послание от Ирана.
По данным телеканала NBC, в сообщении содержалось предупреждение о возможной активации «спящих ячеек» на территории США в случае начала американских бомбардировок по Ирану.
Как сообщил журналист NBC Питер Александр, угроза предполагала организацию террористических атак на американской земле. Послание было передано в ходе визита Трампа на встречу лидеров «Большой семерки» в Кананаскисе, Канада.
Напомним, что в ночь на 22 июня Дональд Трамп заявил об успешной атаке вооруженных сил США на три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент подчеркнул, что Тегерану следует прекратить конфронтацию. При этом Израиль с 13 июня наносит ежедневные удары по иранской территории в рамках операции, направленной против ядерной программы страны.