USD 1.7000
EUR 1.9588
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США

10:15 225

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 получил через посредника тревожное послание от Ирана.

По данным телеканала NBC, в сообщении содержалось предупреждение о возможной активации «спящих ячеек» на территории США в случае начала американских бомбардировок по Ирану.

Как сообщил журналист NBC Питер Александр, угроза предполагала организацию террористических атак на американской земле. Послание было передано в ходе визита Трампа на встречу лидеров «Большой семерки» в Кананаскисе, Канада.

Напомним, что в ночь на 22 июня Дональд Трамп заявил об успешной атаке вооруженных сил США на три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент подчеркнул, что Тегерану следует прекратить конфронтацию. При этом Израиль с 13 июня наносит ежедневные удары по иранской территории в рамках операции, направленной против ядерной программы страны.

«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
10:15 226
Иран не усвоил урок
Иран не усвоил урок
10:00 914
Россия стреляет, Украина отражает
Россия стреляет, Украина отражает
05:22 3608
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли наш комментарий
04:50 8199
Иран готовит наступление
Иран готовит наступление обновлено: 04:56
04:56 10305
Теперь главное: устоит ли Тегеран?
Теперь главное: устоит ли Тегеран? главная тема
22 июня 2025, 21:52 5764
Иран отвечает Израилю протестами
Иран отвечает Израилю протестами объектив haqqin.az
03:17 4077
Дедушка по расчету?
Дедушка по расчету? наше поле зрения
02:45 5832
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
22 июня 2025, 21:30 7301
Иранские женщины не смирились
Иранские женщины не смирились объектив haqqin.az
03:00 6325
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление срочно в номер
22 июня 2025, 23:34 9599

ЭТО ВАЖНО

«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США
10:15 226
Иран не усвоил урок
Иран не усвоил урок
10:00 914
Россия стреляет, Украина отражает
Россия стреляет, Украина отражает
05:22 3608
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли
Иран сталкивается с катастрофическим проседанием земли наш комментарий
04:50 8199
Иран готовит наступление
Иран готовит наступление обновлено: 04:56
04:56 10305
Теперь главное: устоит ли Тегеран?
Теперь главное: устоит ли Тегеран? главная тема
22 июня 2025, 21:52 5764
Иран отвечает Израилю протестами
Иран отвечает Израилю протестами объектив haqqin.az
03:17 4077
Дедушка по расчету?
Дедушка по расчету? наше поле зрения
02:45 5832
Ненадежный союзник ненадежного Ирана
Ненадежный союзник ненадежного Ирана наша аналитика
22 июня 2025, 21:30 7301
Иранские женщины не смирились
Иранские женщины не смирились объектив haqqin.az
03:00 6325
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление
Что планируют дальше США и Израиль? Экстренное заявление срочно в номер
22 июня 2025, 23:34 9599
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться