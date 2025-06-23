«Спящие ячейки» проснутся. Иран пригрозил США

По данным телеканала NBC, в сообщении содержалось предупреждение о возможной активации «спящих ячеек» на территории США в случае начала американских бомбардировок по Ирану.

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 получил через посредника тревожное послание от Ирана.

Как сообщил журналист NBC Питер Александр, угроза предполагала организацию террористических атак на американской земле. Послание было передано в ходе визита Трампа на встречу лидеров «Большой семерки» в Кананаскисе, Канада.

Напомним, что в ночь на 22 июня Дональд Трамп заявил об успешной атаке вооруженных сил США на три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент подчеркнул, что Тегерану следует прекратить конфронтацию. При этом Израиль с 13 июня наносит ежедневные удары по иранской территории в рамках операции, направленной против ядерной программы страны.