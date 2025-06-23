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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Как Трамп Иран переиграл

10:29 2176

Президент США Дональд Трамп принял решение атаковать Иран еще в среду, 18 июня, и проинформировал подчиненных из своего ближайшего окружения по этому вопросу, пишет The Atlantic.

Заявление Трампа в четверг о том, что он дает Ирану еще две недели с возможностью достижения дипломатического решения, было «дымовой завесой», призванной застать Тегеран врасплох, сообщили журналу четыре источника, знакомых с планированием.

Президент США, по информации The Atlantic, в частном порядке сообщил о своем решении ударить по ядерным объектам Ирана после встречи с советниками по национальной безопасности 18 июня.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал целью ударов устранение ядерной угрозы, исходящей от главного «спонсора терроризма в мире». По его словам, ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Если Тегеран не заключит мир, следующие удары будут намного хуже, пригрозил президент США.

Как писал Reuters, Трамп счел удары «правильным решением» после того, как убедился, что Тегеран не заинтересован в достижении соглашения по ядерной сделке. США и Иран провели пять раундов переговоров по этому поводу после возвращения Трампа к власти, шестой должен был состояться 15 июня, но был отменен после ударов Израиля по иранским объектам.

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