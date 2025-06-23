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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

В Иране казнили израильского агента

10:44 1448

Пресс-служба судебной системы Исламской Республики Иран объявила, что смертный приговор Мохаммаду Амину Махдави Шайесте, обвиняемому в сотрудничестве с разведкой Израиля, был приведен в исполнение сегодня утром, 23 июня.

По данным судебных органов Исламской Республики, Мохаммад Амин Махдави Шайесте был ответственным за управление киберсетью, которая была связана с израильской разведывательной службой («Моссад»).

В отчете судебных органов говорится, что эта сеть действовала в киберпространстве и социальных сетях, а ее миссией было проведение «психологических и медийных операций против Ирана».

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