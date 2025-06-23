США просят Китай остановить Иран

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к Китаю с призывом повлиять на Иран, чтобы тот отказался от планов закрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дипломата.