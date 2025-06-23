США просят Китай остановить Иран

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к Китаю с призывом повлиять на Иран, чтобы тот отказался от планов закрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дипломата.
Поводом для обращения стали сообщения о том, что иранский парламент одобрил инициативу по перекрытию пролива. Рубио подчеркнул, что Пекин, как один из крупнейших импортеров ближневосточной нефти, имеет прямую заинтересованность в предотвращении подобного шага.
«Я призываю китайское правительство обратиться к Тегерану. Если они это сделают [перекроют пролив], это будет экономическим самоубийством. У нас есть варианты, как реагировать, но и другие страны должны принять меры. Это ударит по их экономикам даже сильнее, чем по нашей», — заявил Рубио.