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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

США просят Китай остановить Иран

11:05 1323

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к Китаю с призывом повлиять на Иран, чтобы тот отказался от планов закрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дипломата.

Поводом для обращения стали сообщения о том, что иранский парламент одобрил инициативу по перекрытию пролива. Рубио подчеркнул, что Пекин, как один из крупнейших импортеров ближневосточной нефти, имеет прямую заинтересованность в предотвращении подобного шага.

«Я призываю китайское правительство обратиться к Тегерану. Если они это сделают [перекроют пролив], это будет экономическим самоубийством. У нас есть варианты, как реагировать, но и другие страны должны принять меры. Это ударит по их экономикам даже сильнее, чем по нашей», — заявил Рубио.

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