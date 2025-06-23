Взрывы по всему Израилю

Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения.
«Около 15 ракет было выпущено по территории Израиля (Ираном) за последний час. Зафиксированы падения двух снарядов: на севере и районе города Ашдод», - говорится в сообщении.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием БПЛА и ракет. Об этом заявил официальный представитель операции «Правдивое обещание 3», проводимой Тегераном против Израиля, Иман Таджик.
«Началась 21-й волна комбинированной атаки «Правдивое обещание 3» Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА», - написал Таджик в социальной сети X.
June 23, 2025
June 23, 2025
*** 11:42
Целью ракетного удара по Израилю со стороны Ирана стало промышленное предприятие в Ашдоду на юге Израиля, пишут израильские СМИ.
Сообщается, что Иран начал использовать новую тактику применения баллистических ракет: залпы производятся широким фронтам по целям на территории всего Израиля, чтобы не только поразить назначенные цели, но и запутать, а также истощить ПВО.
Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что США, «продолжая оказывать всестороннюю поддержку агрессорскому сионистскому режиму, открыто нарушили суверенитет исламского Ирана, вторглись на нашу святую землю и фактически начали войну».
«Преступные США должны знать, что помимо наказания их «незаконного сына» и агрессора, они раскрыли, развязали руки воинам ислама в вооруженных силах для любых действий, противоречащих интересам США и армии, и мы никогда не пойдем на компромисс в этом вопросе», - сказал Мусави.
June 23, 2025
*** 11:42
Идет обстрел Израиля иранскими баллистическими ракетами, работает ПВО, зафиксированы взрывы в Иерусалиме и Ашдоде.
June 23, 2025
*** 11:35
Иран запустил четыре ракеты в направлении Израиля, сообщают израильские телеграм-каналы.
Власти просят израильтян строго соблюдать инструкции командования тыла. ЦАХАЛ подчёркивает, что оборона «не является герметичной», поэтому особенно важно продолжать следовать указаниям.