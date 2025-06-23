Взрывы по всему Израилю

Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения.

«Около 15 ракет было выпущено по территории Израиля (Ираном) за последний час. Зафиксированы падения двух снарядов: на севере и районе города Ашдод», - говорится в сообщении.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием БПЛА и ракет. Об этом заявил официальный представитель операции «Правдивое обещание 3», проводимой Тегераном против Израиля, Иман Таджик.

«Началась 21-й волна комбинированной атаки «Правдивое обещание 3» Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА», - написал Таджик в социальной сети X.