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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Взрывы по всему Израилю

видео; обновлено 12:28
12:28 2363

Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения.

«Около 15 ракет было выпущено по территории Израиля (Ираном) за последний час. Зафиксированы падения двух снарядов: на севере и районе города Ашдод», - говорится в сообщении.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием БПЛА и ракет. Об этом заявил официальный представитель операции «Правдивое обещание 3», проводимой Тегераном против Израиля, Иман Таджик.

«Началась 21-й волна комбинированной атаки «Правдивое обещание 3» Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА», - написал Таджик в социальной сети X.

*** 11:42 

Целью ракетного удара по Израилю со стороны Ирана стало промышленное предприятие в Ашдоду на юге Израиля, пишут израильские СМИ.

Сообщается, что Иран начал использовать новую тактику применения баллистических ракет: залпы производятся широким фронтам по целям на территории всего Израиля, чтобы не только поразить назначенные цели, но и запутать, а также истощить ПВО.

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что США, «продолжая оказывать всестороннюю поддержку агрессорскому сионистскому режиму, открыто нарушили суверенитет исламского Ирана, вторглись на нашу святую землю и фактически начали войну».

«Преступные США должны знать, что помимо наказания их «незаконного сына» и агрессора, они раскрыли, развязали руки воинам ислама в вооруженных силах для любых действий, противоречащих интересам США и армии, и мы никогда не пойдем на компромисс в этом вопросе», - сказал Мусави.

*** 11:42 

Идет обстрел Израиля иранскими баллистическими ракетами, работает ПВО, зафиксированы взрывы в Иерусалиме и Ашдоде.

*** 11:35 

Иран запустил четыре ракеты в направлении Израиля, сообщают израильские телеграм-каналы.

Власти просят израильтян строго соблюдать инструкции командования тыла. ЦАХАЛ подчёркивает, что оборона «не является герметичной», поэтому особенно важно продолжать следовать указаниям.

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