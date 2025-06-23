Зеленский об ударе США по Ирану

«Сегодня были доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима. Режима, который так много помог Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский после ударов США по объектам иранской ядерной программы заявил, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть, он также отметил «решительность» президента США Дональда Трампа.

Сейчас в украинском небе очередные волны «Шахедов». Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием.

Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это нужно подчеркивать. Важно, что есть американская решительность по этому поводу — решительность президента Трампа», - сказал глава Украины.

Зеленский также подчеркнул, что «дипломатия должна заработать» везде — на Ближнем Востоке, в регионе Залива, в Европе и в Украине.

«Если Путин отвергает все мирные предложения, в том числе американские, то неудивительно, что их пока отвергают и в Тегеране. Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимость любого распространения террора», — сказал он.

МИД Украины после ударов США по Ирану подчеркнул, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни каким-либо другим государствам.

Операция США против Ирана под кодовым названием «Полуночный молот» была реализована в ночь на 22 июня с участием более 125 самолетов, в том числе 7 стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции «Полуночный молот» ядерные амбиции Ирана были уничтожены.