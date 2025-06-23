Зеленский об ударе США по Ирану

Президент Украины Владимир Зеленский после ударов США по объектам иранской ядерной программы заявил, что никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть, он также отметил «решительность» президента США Дональда Трампа.
«Сегодня были доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима. Режима, который так много помог Путину.
Сейчас в украинском небе очередные волны «Шахедов». Мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие. Иранские решения в помощь России принесли нашей стране и многим другим странам масштабные разрушения, масштабные человеческие потери. И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием.
Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это нужно подчеркивать. Важно, что есть американская решительность по этому поводу — решительность президента Трампа», - сказал глава Украины.
Зеленский также подчеркнул, что «дипломатия должна заработать» везде — на Ближнем Востоке, в регионе Залива, в Европе и в Украине.
«Если Путин отвергает все мирные предложения, в том числе американские, то неудивительно, что их пока отвергают и в Тегеране. Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимость любого распространения террора», — сказал он.
МИД Украины после ударов США по Ирану подчеркнул, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни каким-либо другим государствам.
Операция США против Ирана под кодовым названием «Полуночный молот» была реализована в ночь на 22 июня с участием более 125 самолетов, в том числе 7 стелс-бомбардировщиков B2.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате операции «Полуночный молот» ядерные амбиции Ирана были уничтожены.