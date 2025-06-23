Норвегия будет производить надводные дроны в Украине

Норвегия намерена разрабатывать и изготавливать надводные дроны на территории Украины, сообщает норвежское Министерство обороны.
Согласно заявлению ведомства, Норвегия выделила около 6,7 миллиарда норвежских крон (примерно 580 миллионов евро) на поддержку «морской коалиции», которую она возглавляет совместно с Великобританией.
«Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине», - сказал министр обороны Норвегии Туре О.Сандвика.
Также сообщается, что норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и изготовлении надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Туре О.Сандвиком, в ходе которой речь шла об инвестициях в производство украинского оружия, в частности, беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.
Кроме того, Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne. С апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к «коалиции дронов» для Украины.