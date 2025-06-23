Норвегия будет производить надводные дроны в Украине

Согласно заявлению ведомства, Норвегия выделила около 6,7 миллиарда норвежских крон (примерно 580 миллионов евро) на поддержку «морской коалиции», которую она возглавляет совместно с Великобританией.

«Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине», - сказал министр обороны Норвегии Туре О.Сандвика.

Также сообщается, что норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и изготовлении надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Туре О.Сандвиком, в ходе которой речь шла об инвестициях в производство украинского оружия, в частности, беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.

Кроме того, Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne. С апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к «коалиции дронов» для Украины.