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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
Новость дня
Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

В Азербайджане опять продлили карантинный режим

12:10 676

На территории Азербайджана продлен особый карантинный режим, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 октября 2025 года.

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