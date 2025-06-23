Бомбардировщики США вернулись домой после миссии в Иране

Стратегическое командование США опубликовало кадры возвращения на базу в Миссури бомбардировщиков-невидимок B-2, которые сбросили мощные бомбы на иранские ядерные объекты.
B-2 принимали участие в широкомасштабной операции с использованием маневров и приманок, целью которой было нанести сокрушительный удар по ядерной программе Ирана. После 36-часовой миссии они вернулись на базу единственного военного подразделения США, которое эксплуатирует бомбардировщики B-2.
Агентство АР также засняло возвращение бомбардировщиков. Первая группа из четырех стелс-самолетов сделала круг над базой, а затем с севера приблизилась к взлетно-посадочной полосе. Через 10 минут прибыла еще одна группа из трех самолетов. Американское военное руководство сообщило, что в операцию «Полуночный молот» против иранской ядерной программы было задействовано более 125 самолетов.
.@USAirForce B-2 Spirit bombers recently returned safely to Whiteman AFB, Mo., after a successful 36-hour mission to the @CENTCOM area of responsibility.#USSTRATCOM warfighters are committed to delivering #PeaceThroughStrength #AnytimeAnywhere.@DeptOfDefense | @AFGlobalStrike pic.twitter.com/6idyhmR2sw— United States Strategic Command (@US_STRATCOM) June 23, 2025