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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Бомбардировщики США вернулись домой после миссии в Иране

фото; видео
12:13 380

Стратегическое командование США опубликовало кадры возвращения на базу в Миссури бомбардировщиков-невидимок B-2, которые сбросили мощные бомбы на иранские ядерные объекты.

B-2 принимали участие в широкомасштабной операции с использованием маневров и приманок, целью которой было нанести сокрушительный удар по ядерной программе Ирана. После 36-часовой миссии они вернулись на базу единственного военного подразделения США, которое эксплуатирует бомбардировщики B-2.

Агентство АР также засняло возвращение бомбардировщиков. Первая группа из четырех стелс-самолетов сделала круг над базой, а затем с севера приблизилась к взлетно-посадочной полосе. Через 10 минут прибыла еще одна группа из трех самолетов. Американское военное руководство сообщило, что в операцию «Полуночный молот» против иранской ядерной программы было задействовано более 125 самолетов.

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