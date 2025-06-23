США могут оставить Европу без интернета

Администрация президента США Дональда Трампа на фоне развязанной торговой войны может лишить Европу интернета, потому что ЕС практически полностью зависит от американских облачных сервисов. Об этом сообщило Politico со ссылкой на экспертов.

«Мысль, что он [Трамп] может приказать отрубить интернет или сделать что-то еще для нанесения серьезного урона экономическим интересам [ЕС], уже не настолько неправдоподобна, как могло показаться полгода назад», - заявил в комментарии для газеты глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

В свою очередь глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер сказал Politico, что ему и другим IT-компаниям следовало раньше привлечь внимание к «нездоровой зависимости» от американских сервисов. По его словам, облачная индустрия в ЕС слишком долго избегала лоббирования своих интересов, сосредоточившись на технологической конкурентоспособности.

Ранее издание Politico писало, что Евросоюз собирается сделать упор на развитии сотрудничества с США в цифровой сфере, признавая превосходство заокеанских технологий в таких критически важных областях, как облачные сервисы, искусственный интеллект (ИИ) и микрочипы.

Американские компании в сфере облачных сервисов захватили более двух третей европейского рынка. США значительно опережают ЕС в развитии ИИ. В то же время доля Европы на мировом рынке микропроцессоров упала примерно до 10%.