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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Европа угрожает санкциями Ирану

12:30 1345

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз может вернуться к санкциям против Ирана, если ситуация вокруг иранской ядерной программы не улучшится.

По ее словам, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) предусмотрен механизм, который позволит ввести рестрикции, если Иран не выполнит свои обязательства.

«Сроки выполнения обязательств Ирана приближаются, и если не будет улучшений по ядерной программе, санкции могут быть возобновлены. Иранская экономика не в лучшем состоянии, что плохо для иранского народа. Мы работаем над тем, чтобы не допустить возобновления программы создания ядерного оружия, поскольку все согласны, что Иран не должен его иметь», — подчеркнула Каллас.

Она также отметила, что Евросоюз продолжает настаивать на дипломатическом решении конфликта, однако не упомянула ни Израиль, ни США в своем выступлении.

Кроме того, Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС будут обсуждать угрозу закрытия Ормузского пролива Ираном, что, по ее словам, может стать «огромной угрозой». В связи с этим дипломаты будут искать пути для дипломатического разрешения конфликта.

Совместный всеобъемлющий план действий по решению ядерной проблемы Ирана был подписан в 2015 году Ираном, Россией, Китаем, США, Великобританией, Германией и Францией. Координатором на многолетних переговорах, завершившихся подписанием этого документа, выступала глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини. Этот документ прописывал поэтапные действия по отказу Ирана от военной ядерной программы, подтверждая его право на мирный атом. Там были прописаны механизмы контроля выполнения этих шагов со стороны МАГАТЭ и ответные шаги ЕС и США по поэтапной отмене санкций против Ирана.

СВПД был фактически разрушен США в 2018 году, когда первая администрация Дональда Трампа объявила о выходе из этого соглашения с намерением «согласовать лучшую сделку для США», что никогда не было сделано. К выходу из СВПД США активно подталкивал Израиль.

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