Иран отворачивается от МАГАТЭ

Парламент Ирана намерен принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за ее политизированной позиции. Об этом заявил в понедельник председатель парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

«Мы в парламенте собираемся принять законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока у нас не появятся объективные гарантии профессионального поведения этой международной организации», – сказал спикер парламента ИРИ.

По его словам, Иран не собирается разрабатывать ядерную программу «немирного характера», однако, как сказал Галибаф, мировое сообщество увидело, что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и «превратилось в политический инструмент».

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.