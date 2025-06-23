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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты
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Иран не сдается и обещает восстановить ядерные объекты

Хаменеи направил Путину письмо

видео; обновлено 14:16
14:16 2862

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле заявил, что Москва принимает меры для содействия Тегерану.

«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», — сказал российский лидер, которого цитирует ТАСС.

По словам российского лидера, Москва принимает меры для содействия иранскому народу. «Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИД от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности ООН», — сказал Владимир Путин.

Министр иностранных дел Ирана в свою очередь поблагодарил российскую сторону за осуждение атак Израиля и США на исламскую республику. «Мы также хотели поблагодарить РФ за то, что они решительно осудили эти действия… Верховный лидер Ирана и президент Ирана господин Пезешкиан попросили передать Вам наилучшие пожелания», — cказал Аракчи.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник писало, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке страны. Агентство не уточнило, о какого рода поддержке идет речь и поступит ли от Тегерана запрос о военной помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о готовности России оказать военную поддержку Ирану, не исключил такого сценария. По его словам, все будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона. Аракчи, накануне прибывший в Россию, говорил, что консультации с Москвой могут иметь огромное значение в «новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой».

* * * 13:46

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает РИА Новости.

Глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня.

Удары по Ирану являются неспровоцированной агрессией и не имеют оправдания, заявил Путин на встрече с Аракчи.

По словам российского президента, Россия предпринимает усилия, чтобы помочь Ирану. В частности, Путин предложил вместе подумать над возможными выходами из сложившейся в регионе ситуации.

* * * 12:53

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

Утром 23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин примет сегодня главу МИД Ирана. Аракчи, накануне прибывший в Россию, заявил, что консультации с Москвой могут иметь огромное значение в «новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой».

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