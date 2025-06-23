Что такое лимфатические узлы и зачем они нужны?

Врач-гематолог Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Самира Гасанова рассказывает в интервью о том, что такое лимфатические узлы, для чего они нужны, о симптомах лимфаденопатии...
- Лимфатическая система — часть сосудистой системы, похожая на второй кровоток. Она состоит из капилляров, сосудов и протоков, по которым течет лимфа. Лимфатическая система связана с кровеносной. Задача лимфы — забирать из тканей лишние белки, соли, воду, токсины, клеточный мусор, патогены и продукты обмена веществ, а затем отправлять их в кровь для дальнейшей утилизации органами выделительной системы. В лимфатическую систему входят лимфатические сосуды, селезёнка и лимфатические узлы — маленькие скопления лимфоидной ткани. Они фильтруют лимфу и борются с болезнетворными организмами.
Лимфатические узлы бывают периферическими и глубокими. Периферические лимфатические узлы расположены близко к поверхности кожи и их можно прощупать. Она делится на несколько групп: затылочные, заушные, передние ушные, подбородочные, задние шейные, передние шейные, подчелюстные, надключичные, яремные, подмышечные, локтевые, паховые, подколенные. Глубокие лимфоузлы расположены в грудной и брюшной полостях, а также в мышечной ткани бедра. В организме человека насчитывается около 500 лимфоузлов.
- Доктор, для чего нужны лимфоузлы?
- Лимфатические узлы нужны для защиты организма от распространения патогенов. Каждый лимфоузел выполняет роль «таможни» — он пропускает через себя лимфу, но распознает и задерживает бактерии, вирусы, грибки, токсины, а также поврежденные и мутировавшие клетки, которые мигрируют по лимфатическим сосудам из различных органов и тканей. Для нейтрализации патогенов в каждом лимфоузле расположены скопления лимфоцитов и макрофагов — иммунных клеток, которые быстро уничтожают вредоносные атипичные клетки и микроорганизмы. Кроме того, в лимфатических узлах происходит дозревание и подготовка лимфоцитов к уничтожению чужеродных белков и клеток. Если патогенов слишком много, лимфатические узлы могут не справиться с нагрузкой и увеличиться в размерах. Врачи называют такое состояние лимфаденопатией.
- Каковы причины лимфаденопатии?
- Как правило, лимфаденопатия носит вторичный характер. Она возникает не сама по себе, а как симптом и следствие различных патологий. Причины лимфаденопатии могут быть инфекционными и неинфекционными. При инфицировании лимфатическая система реагирует на вторжение и стимулирует выработку защитных иммунных клеток — лимфоцитов и макрофагов, которые нужны для уничтожения чужеродных микроорганизмов. Из-за роста численности иммунных клеток лимфоузлы увеличиваются в размерах.
Также к лимфаденопатии может привести инфицирование лимфатического узла. В таком случае лимфоузел не только увеличивается, но и воспаляется — и развивается лимфаденит. При неинфекционной лимфаденопатии причиной увеличения лимфоузлов может быть разрастание опухолевых клеток, а также аутоиммунные заболевания.
Чаще всего увеличение лимфатических узлов связано с инфекционными заболеваниями. Глубокие лимфоузлы увеличиваются, если инфекция проникла во внутренние органы. При кишечных инфекциях могут увеличиться мезентериальные лимфатические узлы, расположенные в брюшной полости, рядом с кишечником, а при пневмонии — лимфоузлы грудной полости и средостения.
В некоторых случаях, например при заражении вирусом Эпштейна-Барр, который приводит к развитию инфекционного мононуклеоза, значительно увеличиваются и периферические, и глубокие лимфоузлы, а также селезенка (она тоже входит в состав лимфатической системы).
- Также хотелось бы узнать о симптомах лимфаденопатии...
- Лимфаденопатия сопровождается увеличением лимфатических узлов. При классической лимфаденопатии узлы мягкие по консистенции, иногда слегка болезненные. По размеру пораженный лимфоузел может напоминать фасолину — это около 2 см. В большинстве случаев пациенты не обращают внимания на увеличенные лимфатические узлы, их беспокоят только проявления основной болезни. Увеличение внутренних лимфатических узлов пациент может не заметить вообще. В таком случае жалобы будут в первую очередь указывать на симптомы основного заболевания, а лимфаденопатия обнаружится только после УЗИ, КТ или МРТ соответствующей части тела.
- Какие дополнительные обследования следует провести при обнаружении лимфаденопатии?
- Для оценки общего состояния пациента, выявления воспалительных процессов и сужения круга поиска патологии специалист может назначить общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, а также при необходимости комплекс исследований для выявления ВИЧ, сифилиса, гепатитов, другие инфекции.
- Как лечится лимфаденопатия?
- Лимфаденопатия не считается самостоятельным заболеванием и не требует отдельного лечения. Она возникает вследствие других болезней, и основная цель терапии — вылечить их, а в случае аутоиммунных и некоторых заболеваний — добиться устойчивой ремиссии. Если причина увеличения лимфоузлов не установлена (идиопатическая лимфаденопатия) и после обследования никаких заболеваний не было обнаружено, врач может рекомендовать профилактический осмотр раз в 3 месяца для наблюдения и оценки изменений. Возможно, заболевание протекает в скрытой форме и «ему требуется время», чтобы проявиться.
- Каковы осложнения лимфаденопатии?
- Лимфаденопатия является клиническим признаком множества заболеваний и сигнал организма о том, что с вашим здоровьем что-то не так. При запущенных инфекционных заболеваниях патоген может попасть в лимфоузел и привести к его воспалению — лимфадениту. Патология проявляется сильной болью в лимфатическом узле, отеком, покраснением кожи, а иногда — нагноением или отмиранием тканей (некрозом). Подозрение на лимфаденопатию является поводом обратиться к врачу.