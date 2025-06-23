Что такое лимфатические узлы и зачем они нужны?

Врач-гематолог Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Самира Гасанова рассказывает в интервью о том, что такое лимфатические узлы, для чего они нужны, о симптомах лимфаденопатии... - Лимфатическая система — часть сосудистой системы, похожая на второй кровоток. Она состоит из капилляров, сосудов и протоков, по которым течет лимфа. Лимфатическая система связана с кровеносной. Задача лимфы — забирать из тканей лишние белки, соли, воду, токсины, клеточный мусор, патогены и продукты обмена веществ, а затем отправлять их в кровь для дальнейшей утилизации органами выделительной системы. В лимфатическую систему входят лимфатические сосуды, селезёнка и лимфатические узлы — маленькие скопления лимфоидной ткани. Они фильтруют лимфу и борются с болезнетворными организмами. Лимфатические узлы бывают периферическими и глубокими. Периферические лимфатические узлы расположены близко к поверхности кожи и их можно прощупать. Она делится на несколько групп: затылочные, заушные, передние ушные, подбородочные, задние шейные, передние шейные, подчелюстные, надключичные, яремные, подмышечные, локтевые, паховые, подколенные. Глубокие лимфоузлы расположены в грудной и брюшной полостях, а также в мышечной ткани бедра. В организме человека насчитывается около 500 лимфоузлов.

- Доктор, для чего нужны лимфоузлы? - Лимфатические узлы нужны для защиты организма от распространения патогенов. Каждый лимфоузел выполняет роль «таможни» — он пропускает через себя лимфу, но распознает и задерживает бактерии, вирусы, грибки, токсины, а также поврежденные и мутировавшие клетки, которые мигрируют по лимфатическим сосудам из различных органов и тканей. Для нейтрализации патогенов в каждом лимфоузле расположены скопления лимфоцитов и макрофагов — иммунных клеток, которые быстро уничтожают вредоносные атипичные клетки и микроорганизмы. Кроме того, в лимфатических узлах происходит дозревание и подготовка лимфоцитов к уничтожению чужеродных белков и клеток. Если патогенов слишком много, лимфатические узлы могут не справиться с нагрузкой и увеличиться в размерах. Врачи называют такое состояние лимфаденопатией. - Каковы причины лимфаденопатии? - Как правило, лимфаденопатия носит вторичный характер. Она возникает не сама по себе, а как симптом и следствие различных патологий. Причины лимфаденопатии могут быть инфекционными и неинфекционными. При инфицировании лимфатическая система реагирует на вторжение и стимулирует выработку защитных иммунных клеток — лимфоцитов и макрофагов, которые нужны для уничтожения чужеродных микроорганизмов. Из-за роста численности иммунных клеток лимфоузлы увеличиваются в размерах. Также к лимфаденопатии может привести инфицирование лимфатического узла. В таком случае лимфоузел не только увеличивается, но и воспаляется — и развивается лимфаденит. При неинфекционной лимфаденопатии причиной увеличения лимфоузлов может быть разрастание опухолевых клеток, а также аутоиммунные заболевания. Чаще всего увеличение лимфатических узлов связано с инфекционными заболеваниями. Глубокие лимфоузлы увеличиваются, если инфекция проникла во внутренние органы. При кишечных инфекциях могут увеличиться мезентериальные лимфатические узлы, расположенные в брюшной полости, рядом с кишечником, а при пневмонии — лимфоузлы грудной полости и средостения. В некоторых случаях, например при заражении вирусом Эпштейна-Барр, который приводит к развитию инфекционного мононуклеоза, значительно увеличиваются и периферические, и глубокие лимфоузлы, а также селезенка (она тоже входит в состав лимфатической системы).