Ядерным объектам досталось по полной

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил последствия ударов по иранским ядерным объектам.

По его словам, которые приводит BBC, на ядерном объекте в Исфахане повреждены, в частности, здания, связанные с процессом конверсии урана. Кроме того, там, по-видимому, были поражены входы в тоннели, используемые для хранения обогащенного материала.

На объекте в Натанзе завод по обогащению топлива также был поражен, добавил Гросси, при этом США подтвердили применение боеприпасов, проникающих в грунт.

На объекте Фордо, по словам главы МАГАТЭ, видны воронки, что указывает на использование боеприпасов, проникающих в грунт.

«В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии полностью оценить подземный ущерб в Фордо», — заявил Гросси. При этом он добавил, что «учитывая мощность использованных взрывчатых веществ и крайнюю чувствительность центрифуг к вибрациям, предполагается, что был нанесен очень серьёзный ущерб».