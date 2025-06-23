Кремль о военной помощи Ирану

Готовность России оказать Ирану военную и иную помощь в ирано-израильском конфликте будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ».

Представитель Кремля при этом не ответил на вопрос, готова ли РФ поставить Ирану средства ПВО, например, комплексы С-300 или С-400. «Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся контакты МИД Ирана, где по следам драматической эскалации удастся обменяться мнениями и иранская сторона сможет информировать нас о своем взгляде на эту ситуацию», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерена ли Россия оказать Ирану поддержку в конфликте с Израилем, в том числе военного характера.

Он также сообщил, что удары США по ядерным объектам в Иране не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, так как это независимые процессы.

Песков добавил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп неоднократно обсуждали тему конфликта Израиля и Ирана в своих последних разговорах, но американский лидер не информировал российского коллегу о своих намерениях нанести удар по исламской республике.

«Никакого детального информирования не было», - сказал представитель Кремля. «Сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров, со стороны России озвучивались определенные предложения, но непосредственно детального информирования об этом не было», - добавил Песков.

При этом, по его словам, Россия выражает глубокое сожаление в связи с расширением числа участников конфликта на Ближнем Востоке и осуждает американские удары по Ирану.

«Произошло увеличение количества участников этого конфликта, новый виток эскалации напряженности в регионе, - констатировал представитель Кремля. - И конечно же, мы осуждаем это и выражаем глубокое сожаление в этой связи».

Песков отметил, что радиационная опасность в результате ударов США по ядерным объектам в Иране нуждается в оценке. «Предстоит, конечно же, узнать, что произошло с этими ядерными объектами и нет ли радиационной опасности, - указал он. - Хотя мы слышали заявления из МАГАТЭ, что сейчас каких-либо признаков радиационного загрязнения нет».

«Это все вопросы, которые не могут не вызывать справедливой обеспокоенности», - добавил он.