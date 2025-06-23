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Россия начала охранять свой «теневой флот»

13:49 825

Москва впервые направила военный корабль для сопровождения танкеров из «теневого флота», перевозящих российскую нефть, через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил аналитик в сфере морской ситуационной осведомленности из новозеландской Starboard Maritime Intelligence (SMI) Марк Дуглас каналу All Exclusive, обратил внимание The Insider.

Эксперт отслеживал движение трех судов: находящегося под британскими санкциями танкера SELVA (NOSTOS/NAXOS), судна SIERRA («Суворовский проспект»), попавшего под ограничения Великобритании и ЕС, и корвета ВМФ России «Бойкий» типа «Стерегущий».

По данным автоматических идентификационных систем (AIS), два «теневых» танкера и военный корабль начали скоординированное движение 16 июня и синхронно вошли в Ла-Манш, двигаясь к российским портам для загрузки нефти. По мнению Дугласа, Москва, таким образом, перешла к открытой защите своего «теневого флота» военными силами и ее действия станут проверкой готовности международного сообщества к эскалации и решимости в контексте жестких мер для принуждения к соблюдению санкционного режима.

Судя по передаваемым AIS-сигналам, танкер SELVA ходил под панамским флагом, но позже стало известно, что судно сменило юрисдикцию на Палау, отмечают расследователи со ссылкой на данные S& P. В SMI сообщили, что продолжают отслеживание танкеров и фиксирование изменения в их поведении.

В конце мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что Россия стала сопровождать имеющие отношение к транспортировке своей нефти танкеры в Финском заливе. «Россия сопровождает коммерческие танкеры из своего теневого флота в узком проходе Финского залива. При этом задействованы военные корабли и вооруженные силы», — отмечал он, отметив беспрецедентность таких действий РФ.

Ранее, 13 мая, «теневой» танкер Jaguar пыталась задержать Эстония. К операции привлекли вертолет, самолет и патрульный катер ВМС. Тогда Россия отправила истребитель Су-35, который нарушил воздушное пространство НАТО, чтобы сопроводить судно в порт Приморск Ленинградской области. 18 мая Россия в ответ задержала танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ с грузом сланцевого масла.

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