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Синоптики обещают пасмурную погоду

14:04 435

24 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В ночь с 23 на 24 июня и утром 24 июня в некоторых районах полуострова возможны слабый туман и небольшая изморось.

Температура воздуха ночью составит 19-21°C, днем — 24-26°C.

В остальных районах Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью в низинах составит 18-21°C, днем — 28-33°C, в горах ночью 7-12°C, днем — 13-18°C.

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