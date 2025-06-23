Синоптики обещают пасмурную погоду

24 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В ночь с 23 на 24 июня и утром 24 июня в некоторых районах полуострова возможны слабый туман и небольшая изморось.
Температура воздуха ночью составит 19-21°C, днем — 24-26°C.
В остальных районах Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью в низинах составит 18-21°C, днем — 28-33°C, в горах ночью 7-12°C, днем — 13-18°C.