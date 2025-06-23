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Арестовали Джапаридзе

14:13 557

Тбилисский городской суд признал одного из лидеров оппозиции, Зураба Джапаридзе, виновным в невыполнении требований временной следственной парламентской комиссии и приговорил его к семи месяцам лишения свободы, сообщает грузинская пресса.

Судья Джвебе Начкебия заявил, что Джапаридзе также лишен права занимать государственные должности на срок два года. Он обвиняется по статье 349 Уголовного кодекса Грузии, которая касается «невыполнения требований временной следственной парламентской комиссии».

В мае Джапаридзе отказался явиться на заседание комиссии, заявив журналистам, что не признает ее полномочия.

22 мая оппозиционер был задержан в зале суда до рассмотрения его дела.

Кроме Джапаридзе по статье 349 УК были арестованы другие лидеры оппозиции — Ираклий Окруашвили, Ника Мелия и Ника Гварамия, которые также ожидают вынесения судебного приговора в ближайшее время.

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