Cуд предъявил обвинения соучредителям Toplum TV

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу в отношении соучредителей Toplum TV Акифа Гурбанова, медиаэксперта Алескера Ахмедоглу (Мамедли), основателя платформы «III Республика» Руслана Иззетли, а также Рамиля Бабаева, Али Зейналова, Мушвига Джаббарова, Илькина Амрахова, Фарида Исмаилова и Эльмира Аббасова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Тагиева гособвинитель Рауф Малышов огласил обвинительное заключение в части, касающейся Эльмира Аббасова, Фарида Исмаилова и Илькина Амрахова. На предыдущем заседании обвинения были зачитаны в адрес Алескера Мамедли, Акифа Гурбанова, Рамиля Бабаева, Али Зейналова, Мушвига Джабарова и Руслана Иззетли.

Таким образом, оглашение обвинительного акта завершено.

Обвиняемые заявили, что не признают себя виновными по предъявленным статьям.

Следующее заседание назначено на 30 июня.

6 марта прошлого года Министерство внутренних дел провело операцию в офисе интернет-телевидения Toplum TV и по нескольким другим адресам. В отношении соучредителей Toplum TV Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), их коллег, а также Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде ареста. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 УК (контрабанда, совершённая группой лиц по предварительному сговору).

Позже к делу были добавлены новые обвинения по статьям 162-1.1, 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4 и 213.2.1 Уголовного кодекса.