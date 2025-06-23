Эксклюзивная 30%-ная скидка от PASHA Insurance для абонентов Premium тарифа Azercell

ООО Azercell Telecom и ОАО PASHA Insurance запустили совместную кампанию для пользователей тарифного пакета Premium.
Согласно условиям акции, абоненты тарифа Premium смогут приобрести страховой продукт Full CASCO от PASHA Insurance со скидкой в размере 30%. Данный полис покрывает различные риски, включая дорожно-транспортные происшествия, угон, пожар, стихийные бедствия и другие непредвиденные ситуации.
Чтобы воспользоваться предложением, абоненты тарифа Premium могут оформить заявку через мобильное приложение Azercell.
Дополнительную информацию можно получить по ссылке: https://pasha-insurance.az/az