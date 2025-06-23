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Израиль атаковал Фордо
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Израиль атаковал Фордо

Эксклюзивная 30%-ная скидка от PASHA Insurance для абонентов Premium тарифа Azercell

14:37 461

ООО Azercell Telecom и ОАО PASHA Insurance запустили совместную кампанию для пользователей тарифного пакета Premium.

Согласно условиям акции, абоненты тарифа Premium смогут приобрести страховой продукт Full CASCO от PASHA Insurance со скидкой в размере 30%. Данный полис покрывает различные риски, включая дорожно-транспортные происшествия, угон, пожар, стихийные бедствия и другие непредвиденные ситуации.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненты тарифа Premium могут оформить заявку через мобильное приложение Azercell.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке: https://pasha-insurance.az/az

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