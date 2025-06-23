Самедова отправили в колонию на 15 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльнура Нуриева был оглашён приговор. Согласно приговору, Бахруз Самедов приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

На предыдущем заседании гособвинитель требовал приговорить Б.Самедова к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что Бахруз Самедов был задержан в августе прошлого года в результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности (СГБ).

Против него было выдвинуто обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана (государственная измена).