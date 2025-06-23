Сотрудники агентства водных ресурсов Азербайджана в Сингапуре

В Сингапуре стартовал саммит Международной водной недели. Мероприятие, которое продлится до 25 июня, посвящено теме «Города, устойчивые к наводнениям — адаптация к изменению климата».

Цель саммита — определить, насколько города готовы к наводнениям и экстремальным погодным явлениям, обсудить пути достижения устойчивости, обменяться опытом, а также объединить ответственных за управление городами, коммунальными службами и промышленными отраслями.

В течение трёх дней в рамках саммита будут проводиться панельные сессии высокого уровня, тематические форумы, выставка решений по адаптации к климату и технические осмотры.

Мероприятие проходит совместно с 41-м Всемирным конгрессом Международной ассоциации гидроэкологического инжиниринга и исследований. Ожидается участие около 250 экспертов и представителей более чем 40 городов мира.

От Азербайджана в саммите принимают участие начальник отдела электромеханики Объединённой службы водоснабжения крупных городов Агентства государственных водных ресурсов Вугар Гаджиев, заместитель председателя Правления Региональной службы водной мелиорации Эльчин Мамедов и главный инженер Управления строящихся объектов Бабек Мамедов.