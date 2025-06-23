Как искусственный интеллект может защитить энергетическую инфраструктуру Азербайджана

28 апреля в Испании, Португалии и ряде регионов Южной Франции, прилегающих к Пиренейскому полуострову, внезапно произошло масштабное отключение электроэнергии. Инцидент вызвал остановку работы светофоров, метро, аэропортов и железнодорожного сообщения, парализовал движение в автомобильных тоннелях и привел к временной приостановке деятельности банков, магазинов и предприятий общественного питания. Многие жилые дома остались без электричества, а в работе мобильной связи наблюдались серьезные перебои. Это отключение стало беспрецедентным по масштабам в современной истории Испании. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб составил от 400 до 500 миллионов евро. Первоначально выдвигались различные версии причин произошедшего. Среди них вероятность кибератаки на энергетическую инфраструктуру и гипотеза о неудачной попытке частичного отключения атомных электростанций с целью подключения солнечных генераторов в рамках пилотного этапа реализации стратегии «зеленого» перехода.

Впоследствии Министерство экологии и демографии Испании опубликовало официальный отчет, в котором были представлены итоги расследования. Согласно заявлению министра экологии Сары Агесен, причины инцидента носили комплексный характер, сочетающий как технические, так и организационные аспекты. В течение нескольких дней, предшествовавших блэкауту, в системе электроснабжения фиксировались кратковременные колебания напряжения, резко усиливавшиеся в утренние часы 28 апреля. Пятисекундные скачки вызвали нарушение баланса в системе, что в совокупности с некорректными действиями оператора национальной электросети Red Electrica привело к перегрузке и последующему отключению энергоснабжения на всей территории. Экспертный анализ показал, что в момент пика сбоя из системы за менее чем пять секунд исчезло 15 гигаватт электроэнергии, что составляло в этот момент около 60 процентов от общего объема потребления. В документе также подчеркивается, что признаков кибератаки обнаружено не было. Министр Агесен отметила, что процесс отключения прошел в три этапа: начальная нестабильность напряжения, затем перебои в электроснабжении и наконец полное обесточивание Пиренейского полуострова. Выводы, сделанные по итогам анализа, подчеркивают уязвимость цифровизированных энергосистем перед внутренними сбоями, что делает актуальной задачу усиления предиктивного мониторинга и управления сетями. Подобные риски, по мнению специалистов, существуют и в других странах, в том числе в Азербайджане. Последний крупный инцидент в национальной энергосистеме Азербайджана произошел 2 июля 2018 года. Тогда в условиях аномально высоких температур и резкого роста потребления электроэнергии произошла авария на Мингечаурской теплоэлектростанции, сопровождавшаяся пожаром и взрывом на одном из энергоблоков. Авария привела к каскадному сбою, результатом которого стало отключение электроэнергии в Баку и более чем в сорока районах страны. Впоследствии по итогам работы государственной комиссии была реализована масштабная программа модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Тем не менее эксперты указывают, что современные угрозы требуют интеграции более интеллектуальных технологий. Одной из таких инициатив стал проект, представленный азербайджанским предпринимателем и экспертом по инновациям Эльшаном Мусаевым — руководителем работающей в ФРГ компании EKM Consulting GmbH. Как сообщил Мусаев, его компания совместно с партнерами разработала на основе технологий искусственного интеллекта систему мониторинга и предотвращения аварий в энергетических сетях. Система анализирует данные, поступающие от датчиков, установленных на высоковольтных кабелях и других элементах энергосети, и способна выявлять аномалии и скачки напряжения, а также прогнозировать потенциальные угрозы и предлагать превентивные меры для стабилизации нагрузки. Особенность этой системы — в её интегрированности с платформой SCADA, что позволяет в режиме реального времени автоматически корректировать параметры сети.