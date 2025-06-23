Кто взорвал церковь?

Группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», близкая к террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), взяла на себя ответственность за теракт в церкви в Дамаске, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек, и пригрозила повторить его в столице Ливана Бейруте, говорится в ее заявлении.

В воскресенье сирийский государственный телеканал «Ихбария» сообщил, что в районе Дамаска Дувейла произошел мощный взрыв. Террорист устроил взрыв в церкви. По данным Минздрава Сирии, в результате теракта погибли по меньшей мере 25 человек, более 60 человек ранены.

Группировка сообщила, что ее член напал на христиан в церкви святого Илии в Дамаске, в результате чего, как она утверждает, погибли «десятки» человек. Она угрожает, что «вскоре» в точности якобы повторит этот теракт в ливанской столице Бейруте.

Как ранее заявляло МВД Сирии, напавший на церковь в Дамаске относился к ИГИЛ.