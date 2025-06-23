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Израиль атаковал Фордо
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Израиль атаковал Фордо

Россию не предупредили

15:16 1160

США по линии разведывательных служб не предупреждали Россию о готовящейся атаке на Иран, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Нет», - ответил Нарышкин на вопрос журналистов.

При этом глава СВР не стал комментировать, знала ли служба о готовящихся ударах США по Ирану.

Нарышкин также заявил, что его контакт с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом можно будет организовать, когда необходимо.

«Можно будет организовать, когда потребуется», - сказал он. «Договориться можно в любой момент», - добавил Нарышкин.

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