Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?

Органы безопасности Греции арестовали гражданина Азербайджана, подозреваемого в шпионаже против базы НАТО. Как сообщают местные СМИ, 26-летний мужчина является обладателем паспортов Азербайджана и Польши.
Национальная разведывательная служба Греции (EYP) задержала азербайджанца во время фотосъемки военно-морской базы НАТО, расположенной в городе Суда на острове Крит.
Уточняется, что мужчина, родившийся в Азербайджане и имеющий польский паспорт, арендовал номер в отеле, находящемся в непосредственной близости от военного объекта, откуда и вел фотосъемку.
По данным следствия, 26-летний подозреваемый прибыл в город Ханья 18 июня и при заселении в отель запросил номер с видом на порт Суда. Номер он забронировал сразу на месяц. Во время пребывания в отеле гость почти не покидал свой номер, отлучаясь лишь за предметами первой необходимости.
После ареста в его номере был проведен обыск. Там обнаружены карта памяти, мобильный телефон и камера. Согласно имеющимся данным, мужчина из своего окна сделал более 5000 фотографий входа и выхода из порта Суда.
Кроме того, в его ноутбуке было обнаружено специальное программное обеспечение для шифрования, с помощью которого он, как предполагается, передавал эти изображения. Власти сейчас пытаются установить, кому именно гражданин Азербайджана отправлял фотографии.
Отмечается, что задержанный говорит на русском и турецком языках, но отказывается сотрудничать со следствием, и потребовал, чтобы его интересы представлял адвокат.
Расследование в данный момент продолжается. Правоохранители, в частности, пытаются установить, есть ли связь между этим делом и недавним арестом гражданина Великобритании на Кипре по обвинению в терроризме. Также ожидается, что азербайджанец предстанет перед прокурором в течение ближайшей недели.
Напомним, ранее кипрские СМИ сообщали, что в этой стране был арестован гражданин Азербайджана по подозрению в шпионаже против британской авиабазы. Однако позже выяснилось, что речь идет не об азербайджанском, а о британском гражданине, который, как предполагается, действовал по заданию иранских спецслужб и подозревается в подготовке терактов.
Кипрское издание Philenews сообщает, что мужчина был задержан в пятницу, 20 июня. По данным разведки, он планировал террористическую атаку. В субботу он предстал перед окружным судом, который постановил арестовать его на восемь суток. Полиция в комментарии агентству Reuters отказалась раскрывать дополнительные детали, сославшись на соображения национальной безопасности.
Издание The Guardian отмечает, что задержанный проживал в квартире в районе Закаки (Лимассол), неподалеку от британской базы Акротири. Он был замечен с камерой с телеобъективом и тремя мобильными телефонами.
Кроме того, по информации СМИ, начиная с середины апреля подозреваемый также вел наблюдение за авиабазой имени Андреаса Папандреу в западной части Пафоса.
Можно предположить, что поскольку операции в Греции и на Кипре были проведены практически одновременно, в СМИ появилась информация о том, что задержанный на Кипре является гражданином Азербайджана.
Местные спецслужбы пока не раскрывают всех подробностей этих операций и не разглашают имена задержанных. Известно лишь, что аресты были произведены на основе информации, поступившей из «третьей страны-партнера».