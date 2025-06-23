Угроза базе НАТО. Так азербайджанец или британец?

Органы безопасности Греции арестовали гражданина Азербайджана, подозреваемого в шпионаже против базы НАТО. Как сообщают местные СМИ, 26-летний мужчина является обладателем паспортов Азербайджана и Польши. Национальная разведывательная служба Греции (EYP) задержала азербайджанца во время фотосъемки военно-морской базы НАТО, расположенной в городе Суда на острове Крит. Уточняется, что мужчина, родившийся в Азербайджане и имеющий польский паспорт, арендовал номер в отеле, находящемся в непосредственной близости от военного объекта, откуда и вел фотосъемку. По данным следствия, 26-летний подозреваемый прибыл в город Ханья 18 июня и при заселении в отель запросил номер с видом на порт Суда. Номер он забронировал сразу на месяц. Во время пребывания в отеле гость почти не покидал свой номер, отлучаясь лишь за предметами первой необходимости.

После ареста в его номере был проведен обыск. Там обнаружены карта памяти, мобильный телефон и камера. Согласно имеющимся данным, мужчина из своего окна сделал более 5000 фотографий входа и выхода из порта Суда. Кроме того, в его ноутбуке было обнаружено специальное программное обеспечение для шифрования, с помощью которого он, как предполагается, передавал эти изображения. Власти сейчас пытаются установить, кому именно гражданин Азербайджана отправлял фотографии. Отмечается, что задержанный говорит на русском и турецком языках, но отказывается сотрудничать со следствием, и потребовал, чтобы его интересы представлял адвокат. Расследование в данный момент продолжается. Правоохранители, в частности, пытаются установить, есть ли связь между этим делом и недавним арестом гражданина Великобритании на Кипре по обвинению в терроризме. Также ожидается, что азербайджанец предстанет перед прокурором в течение ближайшей недели. Напомним, ранее кипрские СМИ сообщали, что в этой стране был арестован гражданин Азербайджана по подозрению в шпионаже против британской авиабазы. Однако позже выяснилось, что речь идет не об азербайджанском, а о британском гражданине, который, как предполагается, действовал по заданию иранских спецслужб и подозревается в подготовке терактов.