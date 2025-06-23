Свежая кровь в Минтруда

23 июня в Министерстве труда и социальной защиты населения прошла церемония присяги новых сотрудников, принятых на постоянную государственную службу, приуроченная ко Дню госслужащих.

Министр Анар Алиев поздравил участников с профессиональным праздником. Он отметил, что по указу президента от 21 июня 2025 года 10 сотрудников министерства были награждены медалью «За отличие в государственной службе». С 2018 года такие награды получили 157 работников министерства.

А.Алиев поблагодарил президента от имени награждённых и напомнил о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в создании современной системы госуправления. Он также подчеркнул, что реформа госслужбы продолжается и процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Работа в государственной службе — это не привилегия, а ответственность и возможность помогать людям».

Министр пожелал удачи всем новым сотрудникам и тем, кто получил назначение на административные должности.

Глава отдела госслужбы и кадров Нармин Байрамова выступила с докладом о 25-летии системы госслужбы в Азербайджане и рассказала о приёме на работу на вакантные должности в министерстве.

Во время мероприятия прозвучал гимн, и 42 новых сотрудника принесли присягу. Самый молодой из них выступил перед коллегами. Всем выдали служебные удостоверения. Новички пообещали оправдать доверие.