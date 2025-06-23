Китай благодарит Азербайджан

МИД Китая поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан КНР из Ирана. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Го Цзяцюнь.

«При эвакуации наших граждан из зоны конфликта такие страны, как Иран, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Турция, Ирак, ОАЭ, Оман, Кувейт, Египет и Иордания, оказали Китаю значительную поддержку. Мы искренне благодарны им за это», — заявил он.

По данным на 21 июня, более 740 граждан Китая были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через пункт пропуска «Астара».