Баку осудил теракт в церкви в Дамаске

Азербайджан решительно осуждает террористический акт, совершенный 22 июня в церкви Святого Ильи в Дамаске. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, опубликованном в социальной сети X.

«Решительно осуждаем ужасающую террористическую атаку на церковь Святого Ильи в Дамаске, Сирия. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем тем, кто пострадал от этого бессмысленного акта насилия. Мы солидарны с правительством и народом Сирии, призывая к единству в борьбе с экстремизмом», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 22 июня в греческой православной церкви Святого Ильи в Дамаске. По свидетельствам очевидцев, двое нападавших открыли огонь по прихожанам, после чего один из них привел в действие взрывное устройство. Власти Сирии сообщили, что смертник был связан с террористической группировкой ИГИЛ.