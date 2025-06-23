Европейские страны требуют вернуть золото из США

По данным Всемирного золотого совета, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по объему золотых резервов после США — 3352 тонны и 2452 тонны соответственно. Более трети слитков хранятся в США, что связано с историческими причинами и статусом Нью-Йорка как мирового центра торговли золотом.

Германию и Италию призывают вернуть свои золотые запасы, хранящиеся в США на сумму $245 млрд, на фоне геополитической нестабильности и критики президента Дональда Трампа в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщает Financial Times.

Из-за непредсказуемой политики Трампа в Европе усилились призывы вернуть золото. Ассоциация европейских налогоплательщиков обратилась в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии с требованием вывести золото, заявив, что контроль над золотыми резервами должен оставаться в руках европейских регуляторов.

В связи с геополитическими рисками многие политики считают, что хранение золота за рубежом уже не столь безопасно, как раньше. Особенно это касается Италии, где хранение 43% золотых резервов в США при текущей администрации Трампа рассматривается как риск для национальных интересов.

Немецкий федеральный банк заявляет, что регулярно оценивает места хранения своих золотых запасов и считает ФРС надежным партнером, в то время как Банк Италии не ответил на запросы СМИ.

Согласно отчету Европейского центрального банка, золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых центробанков, уступив лишь доллару.