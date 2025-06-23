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Израиль атаковал Фордо
Новость дня
Израиль атаковал Фордо

Неожиданное послание Израиля Ирану

15:32 2080

США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить конфликт, Тегеран же заявил, что «вынужден» ответить на американские удары по своей территории, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным издания, Израиль стремится «скоро» закончить конфликт с Ираном, как ожидается, в ближайшие дни он завершит наносить удары по намеченным иранским объектам.

«США заявили арабским чиновникам в регионе, что Израиль добивается скорого завершения боев... и попросили передать это сообщение Ирану. Иран ответил, что пока не готов отступить, он чувствует себя вынужденным ответить на американскую атаку на иранские ядерные объекты», - говорится в публикации.

По словам израильских чиновников, после ударов США они надеются, что Иран сядет за стол переговоров. Однако, уточняют они, Израиль продолжит наносить удары по Ирану, если тот продолжит бить по израильским объектам.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

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