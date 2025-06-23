Словакия и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций

Он отметил, что страны ЕС заблокировали санкции в ответ на планы Брюсселя по поэтапному прекращению импорта энергоносителей из России. «Сегодня мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций, поскольку в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено закупать российский природный газ и дешевую нефть», — сказал он журналистам.

Венгрия и Словакия не поддержали принятие 18-го пакета антироссийских санкций на встрече глав МИД в Брюсселе, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сегодня в Брюсселе проходит заседание постоянных представителей стран Евросоюза, обсуждающих новый пакет санкций против России. С предложением о составлении 18-го пакета выступила Еврокомиссия. В этот пакет предлагается включить рестрикции против российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Под санкции также могут попасть ещё 77 судов, составляющих теневой танкерный флот России.

20 мая ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, который включает 189 судов, 75 физических и юридических лиц, в том числе «Сургутнефтегаз», «Ростех», холдинг «Стан», страховую компанию ВСК, золотодобывающую компанию «Атлас Майнинг» и главу КамАЗа Сергея Когогина.