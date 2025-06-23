Трамп все-таки поедет на саммит НАТО

Об этом сообщил посол США Мэтью Уитакер в комментарии для прессы.

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который начнется в Гааге 24 июня, несмотря на слухи о возможном его отсутствии. Это решение было принято на основе консенсуса по вопросу увеличения оборонных расходов до 5 процентов.

По его словам, решение об участии Трампа в саммите окончательно принято. «Лидеры всех 32 стран НАТО соберутся в Гааге», — заявил посол.

Основным результатом саммита, по мнению Уитакера, станет договоренность о повышении оборонных расходов стран НАТО. «Благодаря лидерству Трампа НАТО движется к историческому решению о повышении оборонных расходов до 5% ВВП», — отметил он.

Также сообщается, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба откажется от участия в саммите, и вместо него Японию представит глава МИДа. Лидеры Австралии и Южной Кореи также не поедут в Гаагу. Причина отмены поездки — отсутствие запланированной встречи участников саммита с партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто раскритиковал принципы работы НАТО, заявив, что организация не соответствует современным вызовам. Он призвал страны альянса пересмотреть подход к геополитическим угрозам. Также на фоне проблем со Словакией премьер Роберт Фицо заявил, что может вывести страну из НАТО, что может привести к изменению восточной границы альянса.