Иностранные военные погибли в Крыму

По ее информации, «глава Крыма» Сергей Аксенов просит забрать иностранных военных с полуострова, чтобы не срывать курортный сезон.

«Иностранные военные погибли из-за удара дрона по их полевому лагерю около двух недель назад, но крымские власти решили сделать информацию публичной только сейчас. Причина такого решения – несогласие с нахождением этих военных на полуострове», - утверждается в информации Telegram-канала.

«Был удар по полевому лагерю, там находились военные одной из союзных России стран. Их перебросили туда потренироваться и обменяться опытом. Погибли 9 человек, еще больше 10 ранены...» - пишет канал со ссылкой на источник в окружении Сергея Аксенова.

По словам источника, ответа на обращение главы Крыма не было. Поэтому местные чиновники решили сделать просьбу публичной – «в надежде, что так их услышат». Какую именно страну представляли погибшие иностранные военные, не сообщается.

В Минобороны России подтвердили, что военные одной дружественной России страны действительно есть в Крыму, они находятся там «в рамках обмена опытом».