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Более 50 истребителей атаковали Тегеран

Россия обвиняет Сербию

16:19 1935

Боеприпасы, производимые на оборонных предприятиях Сербии, направляются в страны НАТО и используются для сборки комплектов для Украины, говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.

В СВР утверждают, что сербским производителям «хорошо известны реальные потребители их продукции» и «то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и гражданских».

По информации СВР, сербская продукция, преимущественно для тяжелых вооружений, поступает на заводы в других европейских странах, откуда затем направляется в Украину. Сборка боеприпасов осуществляется в первую очередь в Чехии и Болгарии.

СВР упоминает сделку между сербским заводом «Крушик» и чешской компанией «Поличске строирни» по продаже комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Также в сообщении говорится о поставке комплексов для производства ракет болгарской фирме ЭМКО.

Ранее СВР уже обвиняла Белград в поставках боеприпасов для Украины. В конце мая в СВР заявили, что сербский военный промышленный комплекс пытается «ударить России в спину», поставляя Украине сотни тысяч снарядов и миллионы патронов. Президент Сербии Александар Вучич в ответ на обвинения пообещал блокировать сделки, если они могут попасть в зону боевых действий в Украине. При этом Вучич заявил, что Сербия продолжит продавать оружие за рубеж.

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