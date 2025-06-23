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Более 50 истребителей атаковали Тегеран
Новость дня
Более 50 истребителей атаковали Тегеран

Эрдоган бьет тревогу из-за эскалации на Ближнем Востоке

16:28 1299

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает активные усилия, чтобы нападения на Иран не переросли в большую катастрофу.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы атаки Израиля и его сторонников против нашего соседа Ирана не переросли в еще большую катастрофу. Нападение на Иран является неприемлемым», - сказал турецкий лидер в Анкаре на встрече с представителями профсоюзов. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

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