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Монеты AzerGold представлены на Гонконгской международной нумизматической выставке

ФОТО
16:35 701

ЗАО AzerGold, ведущая государственная компания Азербайджана в сфере драгоценных металлов, в очередной раз успешно представила нашу страну на международной платформе.

Золотые и серебряные коллекции компании впервые были представлены на 14-й Гонконгской международной нумизматической выставке, которая прошла 20-22 июня.

Это международное мероприятие известно как одно из самых престижных в мире выставок редких монет, драгоценных металлов и исторических банкнотных коллекций. Ежегодно в нем принимают участие государственные монетные дворы, нумизматические компании и коллекционеры из разных стран.

Монеты, представленные на выставке, в которой приняли участие более 6 тысяч посетителей, были с большим интересом встречены компаниями-участниками и посетителями своим дизайном и высоким качеством, отражающим богатое историческое и культурное наследие Азербайджана.

В рамках выставки на стенде ЗАО AzerGold были представлены золотая монета «Величайшее наследие длиною в век», созданная в трехмерном формате на основе технологии Smartminting к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, золотая монета, посвященная Старому городу и 20-летию Фонда Гейдара Алиева, серебряная монета нового поколения «Баку», ценные изделия из «Карабахской коллекции» и другие тематические монеты.

В рамках выставки также состоялись деловые встречи с представителями Precious Metals Asia, одной из ведущих компаний по продаже драгоценных металлов в Гонконге, а также с компанией Kinesis с целью установления прямых связей с торговыми площадками в регионе, а также оценки возможностей дистрибуции и потенциала сотрудничества.

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