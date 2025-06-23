Зеленского хотели убить в Польше

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами. По его словам, предотвратить покушение помог польский аналог СБУ — Агентство внутренней безопасности (АВБ).

Россияне посредством своих агентов несколько раз пытались убить президента Украины Владимира Зеленского. Один из таких эпизодов произошел в польском Жешуве.

«Военный пенсионер, поляк, которого завербовали десятки лет назад, он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение в течение многих лет. Поэтому его активизировали», — отметил Малюк.

Глава СБУ добавил, что для покушения на Зеленского киллер рассматривал два варианта: использование FPV-дрона или снайперского комплекса. Однако в конечном итоге планы российского агента удалось сорвать и его задержали вместе с польскими спецслужбами.

Это не единственная попытка убить президента Украины, еще одна, о которой рассказал Малюк, была организована полковником Управления госохраны. Покушение на Зеленского они хотели реализовать прямо на территории Офиса президента.

«С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути, с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично», — добавил глава СБУ.