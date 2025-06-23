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Более 50 истребителей атаковали Тегеран
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Более 50 истребителей атаковали Тегеран

Белый дом: США «полностью уничтожили» ядерные объекты Ирана

16:54 879

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт повторила заявление президента Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана «полностью и окончательно уничтожены». Об этом информирует телеканал CNN.

Ядерный комплекс в Исфахане после ударов США по нему в воскресенье

«Мы уверены, что ядерные объекты Ирана полностью и окончательно уничтожены, как сказал президент в своем обращении к нации в субботу вечером, и у нас есть высокая степень уверенности в том, что там, где были нанесены эти удары, хранился обогащенный уран Ирана», — сказала Ливитт в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC.

Ливитт уверяет, что президент США не отдал бы приказ о нанесении ударов, не будучи уверенным в том, каким будет результат.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не смог подтвердить местонахождение иранского запаса ядерного материала, близкого к оружейному, и призвал разрешить инспекторам агентства посетить Иран «для оценки ситуации».

Между тем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил вчера, что, поскольку оценка последствий ударов все еще продолжается, «слишком рано» комментировать, сохраняет ли Иран еще какой-либо ядерный потенциал.

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